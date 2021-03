Mariah Carey vanem vend kaebas staari elulooraamatus esitatud laimu eest kohtusse

Kui palju ta õelt valeväidete ning emotsionaalsete kannatuste pärast tahab saada, ei ole teada, kuid Morgani sõnul ei vasta tõele väited nagu ta oleks olnud vägivaldne. Selle tõttu sai ta tõsise vaimse trauma ning tema reputatsioon on langenud, vahendas BBC.

Vaid kuu aega tagasi kaebas Mariah sama raamatu eest kohtusse tema õde, kes nõuab staarilt kahjutasuks 1,25 miljonit dollarit. Alison Carey sõnul on väited, nagu ta oleks 12-aastasele Mariah'le andnud Vaaliumit, püüdis teda kupeldada ning valas ta kuuma teega üle, tehtud vaid selleks, et teda alandada ja häbistada.

Alison eitab kõiki neid asju ja ütleb, et õel pole tõendeid, et neid tõsiseid süüdistusi tõestada.

Mariah avaldas oma elulooraamatu eelmisel septembril. Juba oktoobris oli see raamatute edetabelite tipus. Teoses on mitmeid avaldusi lauljanna elu kohta, nagu tema raske lapsepõlv, lapsena kogetud rassism ning et tema esimene abikaasa, muusikaprodutsent Tommy Mottolaga oli ahistav.