Mattias Naan heidab nalja maskivastaste protesti üle: kui omanik häält teeb, siis telo välja ja hakka filmima

Ta märkis, et selline kogunemine ei puuduta vaid Ülemistet, sest maskivastased võivad sihikule võtta ka teised kaubanduskeskused. Nõmm rääkis, et Ülemiste keskusesse näomaskita ei saa. "Kui kohustus jõustus, jagasime esimestel päevadel ka ise maske. Eeldame, et nüüd on inimesed kohustusest teadlikud ja võtavad ise maski kaasa. Lisaks on meil uste juures maskimüügipunktid," selgitas Nõmm. Seega pole ka maski unustamine põhjus selleta kaupluses jalutamiseks.