Buckinghami palee hakkab lähemalt uurima Meghan Markle'i vastu esitatud süüdistusi

Väga ebatavalises avalduses teatas Buckinghami palee, et neid tegi Timesis avaldatud lugu, kus oli kirjas, et Markle sundis oma käitumisega kaks isiklikku assistenti lahkuma ning kolmas tundis end alandatuna, väga murelikuks, vahendab The Guardian.

Avaldus tehti mõned tunnid pärast seda, kui Meghan ja Harry väitsid, et kiusamise süüdistuste avaldamine tehti selleks, et paari enne Oprah Winfreyi intervjuud õõnestada.

Allikas sõnas, et Meghani ja Harry süüdistus kuningliku palee aadressil oli kohmakalt sõnastatud, kuid ütles, et kes iganes otsustas kiusamise süüdistuse nüüd avalikuks teha (kiusamise süüdistus tehti 2018. aastal), tegi seda selleks, et Meghani ümber enne pühapäevast intervjuud skeptilisuse pilv luua.