Kaks kanget ostsid Tansaanias 1000 šillingi eest midagi erilist!

Kristjan ja Teet asuvad tutvuma Arusha linnaga, kus elab sõbralikult koos enam kui sada rahvust. Päev möödub peamiselt kohalikku kaubandust nautides ning eriliseks elamuseks on kauplemine turgudel. Arusha turult saab osta kõike – alates aluspesust ja lõpetades mööbliga, kuid sealne melu on eestlaste jaoks hullumeelne. „Täielik hullumaja! Autod sõidavad üle jala, inimesed sebivad, õhk on tossu täis, see on ikka täielik põrgu eeskoda,“ kirjeldab Kristjan. Õnneks märkab Teet Arusha turusaginas piimaautomaati ning 1000 Tansaania šillingi eest valataksegi külm kosutav lehmapiim otse pudelisse.