160 miljoni euro lahutus: Adele on lõpuks vaba naine!

Adele teatas, et nad on lahus 2019. aasta aprillist, kuid ametlikke lahutuspabereid ei antud sisse veel pool aastat. Pärast seda ilmusid meedias mitmed paparatsofotod maruvihasest Adele'ist, kes oma telefoni peale avalikult röögib.

Siis hakkasid ringlema jutud, et nende lahutus on muutunud koledaks, sest paaril polnud allkirjastatud abieluvaralepingut ning lauljatari teenitud 160 miljonit eurot läheb võrdseks jagamiseks. Daily Maili andmetel on heategevusega tegelev Simon väärt "ainult" 2 miljonit.