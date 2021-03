Kaja Kallas paljastas, milline on tema eraelu peaministrina: ma olen üritanud hoida nii, et ma saan nädalavahetusel olla perega

"Telefoni välja lülitada ei saa, aga lootus, et laupäeval nii palju ei helistata on siiski suurem. Ma olen üritanud hoida ka nii, et ma saan nädalavahetusel olla perega. Lihtsalt sellepärast, et läbi ei põleks," tunnistas Kallas.

Nädalavahetustel ei pea ta ka nii esinduslik välja nägema. "Siis meeldib mulle käia juuksed krunnis ja vabamalt, mis on päris mõnus. Naljakal kombel ütles ka poeg väiksena, et kui mul on juuksed krunnis, olen emme, kui jukused lahti, olen Kaja Kallas."

Kas peaministril on olnud aega ka Eesti Laulule kaasa elada? "No ikka-ikka, kes see Eesti Laulule kaasa ei ela!" Tema lemmikuks on Kaire Vilgatsi ja Dagmar Oja duo Suured Tüdrukud. "Neil oli lihtsalt nii hea energia laval," selgitas ta.

"Meil kodus olid muidugi vaidlused, et poisid arvasid ikkagi, et Uku Suviste, et juba sellepärast, et eelmine aasta ta pidi minema," ütles Kallas ning lisas, et hääled läksid sinnapoole ka teele.