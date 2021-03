Tanja Mihhailova-Saar otsustas jätkata raadiotööga: kokku oli vaja leppida vaid alustamise kuupäev

„Kui Eesti Laulu spetsialistina raadio Sky Plus eetris säranud Tanja projekt lõppes, saime mõlemad aru, et tähtede sobiva seisu korral võiksime seda korrata. Nüüd, kui on selgunud, et tänavune Eurovisiooni trall läheb Tanjast mööda ja meelelahutuses on seis rahulikum, oli vaja kokku leppida vaid alustamise kuupäev.“ sõnab raadio Sky Plus programmijuht Vaido Pannel.