Karmel Killandi Eesti Laulu meetmetest: kasutusele on võetud koroona kiirtestid

Esmalt uurib saatejuht, kas Eesti Laul toimub, mispeale vastab Killandi pikalt mõtlemata: "Muidugi toimub. Me ikka üritame väga pakkuda uusi saateid ja mis seal salata, mina olen ikka väga muusikute poolt ka. Väga keeruline on olla kodus ja mitte laulda – nii nagu sportlastelgi, hääl vajab ka treenimist. Me üritame kõik teha selleks, et homne finaal läheks ilusti." Killandi lisab, et täna, 5. märtsil hakkab tunni aja pärast kõikide inimeste testimine.

Muuhulgas märgib Killandi, et kohapeal on olemas ka kiirtestid, mis annab kohe aimu, kas keegi on nakatunud või mitte. Juhul, kui keegi on nakatunud, saab ta kohe koju saata. "Kui võistlejatest keegi haigestub, siis me mängime ette tema poolfinaali esituse. Selleks, et võistlejatel oleks ikkagi võrdne etteaste," lausub Killandi, kelle sõnul toimub sündmus just Saku Suurhallis, sest telemaja ruumidesse turvaliselt ära ei mahuks.