Ehkki saatega lõpetati koostöö sisuliselt päevapealt, jätkati osade saadete salvestamist sügisel, teadmata, mis kanalisse või kuhu ülesvõetu peaks üldsegi jõudma. Siinkohal tuleb märkida, et 2019. aasta oli "Kodutundel" rekordiliselt hea. Saade kogus aastaga ligi 440 000 eurot annetusi, mis on kaks korda rohkem kui aasta varem ning on isegi pisut enam kui ETV "Jõulutunnel". Mis on saanud või saab "Kodutundest" ja saatele annetatud 440 000 eurost?

Kommentaare jagavad Kanal 2 omanikeringi kuuluv Jüri Pihel, Põhja Ringkonnaprokuratuur ja "Kodutunde" saatejuht Anneli Lahe.