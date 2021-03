Tõnis Niinemets tunnistab: mulle ei meeldi muretseda, ma ei viitsi sellega tegeleda

Üheks sarnasuseks tegelaskujuga peab Tõnis ka mölapidamatust, sest Alo tegelaskuju on väga väljapoole elav. Erinevuseks Aloga toob Tõnis välja selle, et Alo on liialt muretsev. "Alo kindlasti muretseb mingite asjade pärast ja tema mure on teistele nähtav. Mina olen aga jällegi selline inimene, et peaksin tõenäoliselt rohkem muretsema – üleüldse elus. Mulle ei meeldi muretseda, ma ei viitsi sellega tegeleda," kommenteerib Tõnis Niinemets.