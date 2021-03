Birgit Sarrap meenutab Eesti Laulul osalemist: ma ei olnud absoluutselt favoriit

"Ma kuidagi mäletan seda, et ma ei olnud absoluutselt favoriit. Üksteisele punktide panemise arvestuses ma olin minu teada äkki kuues või seitsmes teiste arvestuse järgi. Ma olin selles suhtes hästi vaba, et ma ei oodanud mitte midagi ja hästi palju oli erinevaid häid laule. Sellel aastal on minu jaoks natuke samamoodi – mul ei ole seda teadmist, kes kindlasti võidab," rääkis Sarrap ja lisas, et teatud aastate puhul on aga olnud selge favoriit, kes ka tõesti Eesti Laulu võitnud on.