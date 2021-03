Jüri Pootsmann tunnistab: Eurovisionil õpitut kasutan tänaseni

"Eurovisionil esinemine pole mul kunagi otseselt eesmärk olnud, aga siin väikses kohas ei saa ilmselgelt sellist suurt lava kunagi kogeda. Kõige kättesaadavam viis suure lava mekki suhu saada on Eurovision. Näha maailmatasemel produktsiooni on mind kõige rohkem õpetanud. Seal õpid hästi palju – alates pressiga suhtlemisest, aga kõige tähtsam, mida alati korrutati, oli leida tasakaal, et end ära ei trööpaks," ütles Pootsmann.