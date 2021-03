Peep Pahvi Eesti Laulu edetabel | Võita võiks lugu, mida kõik suudavad ka vindise peaga kaasa huilata

Kummalisel kombel jäid tänavu Eesti Laulu poolfinaalis toppama mitmed head lood – Wiiralti „Tuuled“, Heleza „6“ – ning edasi pääsesid omakorda väga kaheldava väärtusega muusikapalad. Mõistagi leiab need edetabeli kõige tagumistelt positsioonidelt.

12. Hans Nayna „One By One“

Alustame sellest, et Eesti Laulul peaksid osalema vaid Eesti oma lauljad. Eurovisioonile välismaalase saatmine oleks sama totter, kui Eesti korvpallikoondis palkaks tugevduseks mõne suvalise NBA staari. Selles loos on tegelikult isegi mõneks hetkeks meeldejäävaid meloodiakatkeid, kuid Eesti esindamine pole eelpool mainitud põhjusel mõeldav.

11. Andrei Zevakin ja Pluuto „Wingman“

Kaks noormeest, keda varem pole laulmas näinudki, paistavad vähemalt ise oma esinemist nautivat. Laulu ennast on aga seejuures vähevõitu. Ei saagi aru, kas esitatav pala peaks olema räpp või… Igatahes lauluna see ei kõla ja üsna kiiresti tekib tunne, et lugu võiks juba lõppeda. Hea muusikapala see kindlasti pole.