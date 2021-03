Isegi haige Philip ei suuda Meghanit ei vaigistada! Sõprade sõnul ei ole hertsoginna nõus skandaalset intervjuud edasi lükkama

Nimelt on Meghani väidetavalt maruvihane sel nädalal avalikkuse ette kistud skandaali pärast, mille käigus on tulnud päevavalgele endiste töötajate süüdistused tema vastu. Kuna antud süüdistusi hoiti paar aastat vaka all, siis on Sussexitel alust arvata, et need toodi meelega just loetud päevad enne intervjuu eetrisse minekut avalikkuse ette.

"Isegi, kui Meghanil oleks võimalus lükata edasi Oprahi intervjuu, siis ta on öelnud, et ta ei teeks seda, sest sellel pole midagi pistmist prints Philipiga" ütles paari sõber Daily Mailile ning lisas, et hertsoginna on nii paranoiline, et ta usub, et 99-aastase vanaisa tervis on lihtsalt järjekordne ettekääne neid vaigistada.

Sündmuste käigu teeb kurvemaks fakt, et paari sõbra sõnul pole prints Harryl mingit sõnaõigust antud asjas, kuigi just tema vanaisa on see, kes on juba nädalaid haiglavoodis olnud.

Juba avalikustatud tiiserites on kuulda, et Meghan väidab intervjuus, et kuninglik perekond on levitanud valelikku informatsiooni nende kohta.