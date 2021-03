Rootsi pornostaar paljastab, milline tunne on pärast filmimist oma armastatu juurde koju minna: sellel on suur vahe!

"Ma olen proovinud olla suhtes inimesega, kellel on sama amet nagu mul, aga see läks kohe untsu. Ma arvasin, et ta mõistab mind, sest ta töötas samas tööstuses, aga ta ei mõistnud ja oli väga kade," paljastas Jussinniemi, kes nüüd elab oma armastatuga Puerto Ricos.

Rootsi väljaandele Expressen antud intervjuus kirjeldas 44-aastane naine ka üht küsimust, mis on tekkinud arvatavasti tuhandetel inimestel - mis tunne on seksida tööl teise mehega ja siis minna koju oma kallima juurde?

"Sellel on suur vahe, kas seksida kaamerate ees või teha seda kodus. Esimese puhul pead sa mõtlema nii paljudele asjadele. Sa pead mõtlema, milline valgustus on parim. Sa ei tohi mõnule mõelda, sest poosid võivad tihti olla väga ebamugavad, kuid nad näevad kaamera ees head välja. Kui ma olen kodus, siis ma ei pea mõtlema sellele, et nurgas seisab mees valgustusega ja ma pean selles suunas olema," selgitas ta.