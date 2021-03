FOTO | Viis on kohtuseadus? Nicolas Cage abiellus 30 aastat noorema armastatuga

57-aastase Cage'i jaoks on antud abielu juba viies. Varem on ta altari ette viinud näitleja Patricia Arquette 'i ja Elvise tütre Lisa Marie Presley . Tema viimane liit Erika Koikega kestis 2019. aastal ainult neli päeva ning väidetavalt kohtus Cage kohe pärast selle suhte lõppu oma värske kaasa Rikoga.

Cage'il on eelnevatest suhetest kaks last: 30-aastane poeg Weston, kelle emaks on näitleja ekspruut Christine Fulton, ja 15-aastane poeg Kal-El, kelle emaks on mehe eksnaine Alice Kim. Kal-El ja tema ema olid kutsud ka veebruarikuus aset leidnud pulmatseremooniale.