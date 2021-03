Beebilõust paljastab, kuidas ta praegusel ajal raha teenib: ma ei võta seejuures ka kõiki pakkumisi vastu

"Mina olen influencer (Andrusel on Instagramis jälgijaid ligi 22 000 – toim.), teen oma Instagrami kontol postitusi raha eest – olen isegi mänguasju reklaaminud. Ma ei vöta seejuures ka köiki pakkumisi vastu – mul peab ka endal selle asjaga, mida reklaamin, klikk olema. Näiteks käivad mul praegu läbirääkimised ergonoomilise käerandme toetaja vöi hoidja reklaamimiseks – seda hoidjat kasutatakse siis, kui istud tundide kaupa arvuti taga kas vöi stuudios. See on kasulik asi ja ma vöin seda reklaamida. Näiteks energiajooke ma ei reklaami, sest ise ei joo neid. Reklaamin asju, mida kasutan isegi ja millega saan end seostada. Mul on ka pikemaajalisi koostöid, näiteks Play­stationiga. Naine käib tööl ja mina saan olla lapsega kodus – kuigi mitte ametlikult, aga olen seega nagu isapuhkusel. Ma olen ju lindprii. Mul on ka ID-kaardil kiibi asemel auk… (Naerab.) Mulle antigi selline ja öeldi, et sina, raisk, ei saa kiibiga kaarti.