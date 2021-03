Apsakas või on halvad uudised tulemas? BBC lasi eetrisse haiglaravil viibiva prints Philipi järelhüüde

Ootamatu apsakas hakkas sotsiaalmeedias kulutulena levima, sest arvatakse, et tegemist on ettevalmistatud järelhüüdega, mis peaks eetrisse minema, kui Philip sureb. Viimastel nädalatel on 99-aastase printsi põdura tervise tõttu hakatud jälle rääkima avalikult plaanidest, mis lähevad käiku, kui Philip sureb. Nende järgi on BBC just see kanal, mille kaudu tema lahkumisest inimestele teatatakse. Kui prints sureb öisel ajal, siis oodatakse kella 8 hommikul ning alles siis teatatakse avalikkust.