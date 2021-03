Laura Põldvere arvates on Eesti Laulu kvaliteet väga heal tasemel: kindlasti Sissi oli üllataja

Laura võrdles Uku saavutust sellega, mida ta nägi kaks nädalat tagasi põhjanaabrite konkurssil. "See on sama, mida mina tunnetasin Soome Eurovisioni puhul, et Aksel, kes eelmisel aastal võitis, et ta jäi nüüd viiendaks, ehk mul on praegu nii hea meel, sest Uku on nii palju panustanud sellesse ja et Eesti rahvas elas talle täiega kaasa," rõõmustab Laura, kes sai finaali jälgida Eestis koos oma emaga.

Lauljatari jaoks oli üllatuslik hoopis see, et tema "Verona" lavapartner Koit Toome jäi superfinaali ukse taha. "Samas päevad ei ole vennad ja ju see pidi nii siis minema. Kuigi mulle väga meeldis Koidu lavaline šou. See oli ilus ja puhas visuaalselt. Hea vaadata ja mega äge sooritus, aga it is what it is," arvab Laura.