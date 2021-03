KROONIKA ARHIIVIST | Uku Suviste isa Raivo Suviste oma pojast: ta ei ole sündinud, kuldlusikas suus

Antud intervjuu ilmus Kroonikas esimest korda 2020. aasta märtsikuus. Mõned nädalad varem oli Uku võitnud Eesti Laulu, kuid siis selgus, et koroonaviiruse esimese laine tõttu ei saa ta võistlusele sõita.

Kuri saatus! Nüüd tabas Raivot (65) ja Ukut (37) taas tagasilöök – Eesti Laulu võitnud Uku ei saa esineda Eurovisionil, sest see jäetakse ära. Lootus on habras. Kui kohtume Olümpia hotelli vestibüüli­baaris, on just selgunud, et Uku mentori Filipp Kirkorovi kontsert Lasnamäel Tondiraba jäähallis jääb koroonaviiruse tõttu ära. Uku pidi seal esitama ühe laulu. Koroonaviirus mõjutas ka Raivo tütre Karola (15) tegemisi – tema tennisematš Hispaanias tühistati.

Uku on esinenud koos Venemaa absoluutsete tippudega. Mida tunneb isa süda, kui poeg on laval Laima Vaikulega ja ehitab karjääri estraaditsaari Filipp Kirkorovi mõjualas?

Kõige suurem heameel on, et ma ei ole oma pojale valetanud. Olen öelnud, et kui teed tööd, tuleb see, mille poole püüdled. Eesti Laulu konkursi võitmine ei ole lauljale karjääri lõppeesmärk, aga see on oluline tähis. Kõige rohkem on hea meel, et Uku on oma positsiooni – kus ta suhtleb tõeliste A-klassi staaridega – saavutanud töökuse ja professionaalsusega. Uku ei ole sündinud, kuldlusikas suus.

