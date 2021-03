"Kuuuurija" jäeti välja raamatust "101 Eesti telesaadet". Katrin Lust: olen harjunud et “head kolleegid” mind oma pluusi reväärkraelt maha tahavad pühkida

"Eks see ole ka teatud määral kius, kui Sind ei aktsepteerita ühiskonnas, kelle isehakanud eliit ei räägigi muust kui aktsepteerimisest. Samal ajal alavääristatakse salgamatult neid, kes sinna eliidi hulka justkui ei kõlba või kellel jätkub julgust ujuda vastuvoolu. Olen ka harjunud, et minu lood ei saa kunagi ühegi ajakirjandusauhinna vääriliseks jne," tõdeb saatejuht.

"Minu vaataja on pahane, miks ei ole äsja ilmunud raamatus “101 telesaadet” minu nime ega Kuuuurijat mainitud. Mulle on saadetud isegi fotosid (allpool samuti vaataja poolt saadetud fotod), mis näitavad, et mind selles raamatus pole," jätkab ta, lisades, et tõenäoliselt see teema häiribki tegelikult rohkem tema vaatajat kui teda ennast. "Mina olen harjunud, et "head kolleegid" mind oma pluusi reväärkraelt maha tahavad pühkida justkui oleksin ma oma saatega nähtamatu," põrutab Lust.

"Paljud kindlasti arvavad, et ma kirjutan neid ridu siin frustratsioonist või olen lihtsalt kibestunud. Tegelikult see nii ei ole. Olen õnnelik, sest mul on töö, mida ma ülekõige armastan ja juba viis aastat usaldab vaataja mind nii, et igal esmaspäeval istub kaks lauluväljakutäit rahvast teleri ees," mõtiskleb ta.

Lust lausub, et kõik see on palju tähtsam kui see, kas teda on kuskile raamatusse märgitud või mitte. Ta tunnistab, et ei tea, miks "101 Eesti telesaadet" autor teda või "Kuuuurijat" raamatus ei märkinud. "Seda mina ei tea ja seda peate ikka temalt ise otse küsima, et miks jäeti Eesti üks vaadatuim telesaade sealt välja."

Lõpetuseks kirjutab Katrin, et Hagi Šeinil on ilmumas telesaadete leksikon ja seal on ta sees. "Mulle anti isegi võimalus seda teksti kohendada," on Lust uhke, tõdedes, et päris nähtamatu ta ikkagi pole.