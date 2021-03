Helgi Sallo Alma rollist: kui hea, et mul ema on teispoolsuses, muidu ta vaataks ja mõtleks: "Miks sa mind mängid?"

"Helgi, kas teie olete laupäeviti kell 21 teleri ees?" uurib Anu Välba Sallolt. "Kui kodus olen, siis vaatan küll. Kõige huvitavam on viimasel ajal vaadata neid igapäevaseid kella viieseid korduseid, sest sealt selgub, et on väga palju, mida ma pole näinud. Nüüd mul on nagu uus avastus," märgib Helgi.

"Kuidas Almal läheb?" küsib Välba seepeale, mis järel Sallo vastab: "Vat ma ei oskagi seda öelda. See on nii kasvanud külge. Ma olen ka seda öelnud, et kui ei kutsuta võttele, siis tekib kohe mure, et kas midagi on lahti või mind on välja kirjutatud. See on üks suur perekond ja kui see nüüd ükskord ära lõppeb, siis hakkad vist juba endal peas mõtlema, et "huvitav, mis oleks võinud edasi minna?" Ta kuulub nii selle minu elu juurde."