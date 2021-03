Foto: Robin Roots (Õhtuleht), Stanislav Moshkov (Õhtuleht), Jaanus Lensment

Kroonika võtab järjekordse nädala Instagramis kokku, et üle vaadata, mida kodumaised staarid on korda saatnud. Pole saladus, et paljude staarikeste igapäevaelu mõjutas möödunud nädal Eesti Laulu finaal, mille võitis taaskord Uku Suviste.