Britney Spearsi noor peigmees tegi üllatava avalduse: ma tahan teha oma suhtes järgmise sammu

27-aastane Asghari ja 39-aastane Spears kohtusid neli aastat tagasi muusikavideo võtetel ning pärast seda on nad olnud lahutamatud. Nüüd on mees valmis tegema ka järgmise sammu nende suhtes.

"Ma tahan viia oma karjääri järgmisele tasemele. Ma tahaks ka oma suhte viia järgmisele tasemele. Mul poleks midagi selle vastu, kui ma saaksin isaks. Ma olen alati tahtnud olla just noor issi," paljastas ta. Intervjuus ei rääkinud mees aga oma äiast Jamie Spearsist, kellel on Britney üle hooldusõigus ning seetõttu kontrollib just tema staari elu. See tähendab ka seda, et isal on suur sõnaõigus selles suhtes, kas Britney saab abielluda või isegi veel ühe lapse saada.