SUUR INTERVJUU | Meghan ja Harry paljastasid Briti kuningakoja suured saladused: nad kartsid, et meie laps tuleb liiga pruun!

"Nendel kuudel, kui ma olin rase, siis olid jututeemadeks pidevalt see, et teda ei hakata turvameestega kaitsma, talle ei anta tiitlit ja see, et kui tume tema nahatoon saab olema, kui ta on sündinud," paljastas Meghan. Tema sõnul võib kindlasti eeldada, et tema poega ei nimetatud printsiks, sest kardeti, et ta tulebki liiga pruun.

Kindlasti hakkab kõige enam kõneainet pakkuma avameelse usutluse osa, kus Meghan räägib rassismist kuningakojast. Väidetavalt oli tema esimese raseduse ajal pidevalt jututeemaks see, kui pruun nende beebi on.

Kuid enne suurt päeva tuli Meghanil juba pisaraid valada. Kuigi meedia kirjutas, et ameeriklanna ajas pruutneitsite kleidiproovis Cambridge'i hertsoginna Catherine'i nutma, siis tegelikuses oli see hoopis vastupidi. Kuigi intervjuu teistes teemades oli Meghan vägagi avameelne, siis ta ei soovinud prints Williami abikaasast halvasti rääkida ning lisas, et Kate hiljem vabandas.

Harry ja Meghan paljastasid, et nad tegelikult olid abielus juba enne suurt kuninglikku pulma. "See vaatemäng on maailmale, aga me tahtsime, et see liit oleks meie endi jaoks," selgitas Meghan ja selgitas, et nende privaatsel tseremoonial polnud kaasas ühtegi pereliiget ning nende pulmatunnistusel, mis ripub koduseinal, on ka hoopis selle päeva kuupäev.

"Mu isa, mu vend, nad on kõik kinni. Nad ei saa lahkuda ja ma tunnen neile sellepärast kaasa," ütles Harry ning paljastas, et nad ei suhtle isa Charlesiga hetkel, sest viimane lihtsalt ei võta tema kõnesid enam vastu.

Ka Harry rääkis oma vaimsest tervisest ning tunnistas, et enne Meghaniga kohtumist tundis ta, et ta on oma elus kinni. Siiski tunnistas ta, et ilma Meghanita poleks ta kuninglikust perekonnast julgenud lahkuda.

Meghanile tegi haiget mõte, et tema pojale, kes on esimene tumedama nahatooniga sündinud kuningliku perekonna liige, ei anta printsi tiitlit ning teda ei hakata turvama.

Hertsoginna keeldus paljastamast, kes selliseid jututeemasid alustas, sest ta saab aru, et see laastaks nende mainet.

"Miks ta ei võta su kõnesid enam vastu?" uuris hämmingus Oprah. "Sest... Selleks hetkeks olin ma võtnud ohjad enda kätte. See oli selleks, et teha seda minu perekonna jaoks. See ei ole üllatus kellegi jaoks," selgitas ta.

Siiski keeldub Harry tunnistamas, et ta kuninganna Elizabeth ll oleks kogu selle protsessi käigus meelega teadmatusse jätnud. "Mul on liiga palju austust tema vastu, et seda teha," väitis prints ning lisas, et ta teab, et sellised artiklid, mis vastupidist väidavad, tulevad süsteemist seespoolt.

Oli ka rõõmusõnumeid

Kuigi peamiselt oli Sussexi hertsogi ja hertsoginna intervjuu tumedates toonides, siis oli sõbrapäeval beebiootuse avalikustanud paaril rõõmusõnumeid. Nimelt on pisipoeg Archie saamas endale väikese õe. "Ma olen nii tänulik. Lihtsalt see, et saada laps või isegi kaks, vahet pole, kas on poiss või tüdruk, on suur asi. Aga see, et meil hakkab olema nüüd poeg ja tütar... Mida sa veel tahta saad!" seletas Harry rõõmsalt.

Meghan lisas juurde, et kaks last on ka nende piir ja pisike preili peaks sündima suvel.

Siiski on nende tulevikul mõningaid tumedaid pilvi, sest Harry tunnistas, et nad on pidanud võtma vastu erinevaid projekte selleks, et maksta arveid ära. Kuninglik perekond lõpetas igasuguse rahalise toetuse andmise 2020. aasta alguses ära.

Lepingud Netflixi ja Spotifyga polnud printsi sõnul nende pikema plaani osa. "Seda soovitas meile keegi teine sellel hetkel, kui mu perekond lõpetas minu rahalise toetamise ja ma pean maksma meie turvateenuste eest," paljastas Harry ning lisas, et suureks abiks on olnud ka tema ema Diana poolt jäetud raha. "Ilma selleta poleks me saanud seda teha."