Valus ülestunnistus: varalahkunud "Armastuse saare" saatejuhi kaksikõde teadis, et staar sureb just enesetapu teel

Staari ema Christine'i sõnul sai Caroline esimese üledoosi, kui ta õppis Cambridge'is näitlemist. Ka see oli tingitud purunenud armastusest. Pärast seda muutus tema perekonna jaoks kõik. "Arstid arvasid, et see on vaid ühekordne juhtum, kuid pärast seda jäi meile alati hirm. Me muretsesime alati, kui midagi juhtus," paljastas Christine.