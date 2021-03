O2 filmi esilinastus Foto: Erki Pärnaku, Õhtuleht

Täna on taaskord käes paljude naiste lemmikpäev ehk naistepäev. Kuigi sel aastal tuleb see koroonareeglite tõttu natuke teistsugune kui tavaliselt, siis on kodumaised tuntud näod usinalt seda sotsiaalmeedias tähistamas.