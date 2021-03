FOTO | Täiesti isa koopia! Meghan ja Harry näitasid skandaalse intervjuu jooksul, kui suureks on nende poeg juba kasvanud

Meghan ja Harry paljastasid, et neil on 14,5 miljonit USA dollarit maksnud häärberi tagahoovis kanala, millel on suur silt, et tegemist on just Archie kanadega ning pisipojale meeldib seal tegutseda.

Skandaalse intervjuu kõige kõmulisem osa oli see, kus Meghan paljastas, et tema pojale ei antud printsi tiitlit, sest raseduse ajal oli tunda pidevalt kartust, et laps sünnib liiga pruunina. "Nendel kuudel, kui ma olin rase, olid jututeemadeks pidevalt see, et teda ei hakata turvameestega kaitsma, talle ei anta tiitlit ja see, et kui tume tema nahatoon saab olema, kui ta on sündinud," paljastas Meghan. Loe nende intervjuust edasi siit...