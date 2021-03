Uus trend kuulsuste seas? Heidi Hanso ja Tuuli Roosma võtsid oma koju mao: teda on lihtne pidada!

Tuuli Roosma (45) ja Arbo Tammiksaar (49) kinkisid maisi-roninastik Pille oma pojale Andresele (12) eelmisel aastal.

"Meie kaksikute sünnipäev on jaanuaris. Päeval, mil maokasvataja juures tehingu ära tegin, oli väga külm. Mees ütles, et kastis saab madu külma – pane ta põue!" räägib Tuuli. "Selle liigi looduslik elupaik on ju Floridas. Siis ma olin küll kergelt ehmunud, sest eks alguses oli ikka kerge võõristus, päris maost põues ma ei unistanud. Aga no mis sa teed – kui põue, siis põue! Ma ju ei tahtnud, et madu ära külmuks."