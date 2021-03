KODU TEEVAD INIMESED Asju võid kodus sättida igatepidi, aga õige kodutunne sõltub ikka sellest, kas seal on inimene, kelle pärast ja kellega koos oled valmis maailma otsa minema. Selles on 23ndat aastat koos elavad Keit ja Rain täiesti veendunud. Suursugune lühter elutoas soetati valgustipoest 16 aastat tagasi enne sissekolimist. Aivar Kullamaa

Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus avaldavad suhte saladuse. Nad on koos olnud 22 aastat. ­Sellest kuusteist on nad elanud hubases vanalinnakodus, mis on omanike nägu ja tegu. Kriisiajal on siin ka rahandusministri kaugtöö keskus.