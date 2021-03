HUGO BOSSI sügistalvist šõud lõpetamas Pariisi moenädalal 2020. "Ma kunagi lubasin endale, et kontsi ei kanna, aga see hullus sai ka maailma ühe kõige geniaalsema disaineri käe all ära tehtud. Kindlasti jooksevad kusagilt ka piirid, kus ütlen lihtsalt ei. Enda väärtusi ja enesehinnangut peab inimene teadma. Kindlasti ei kannaks ma eraelus midagi väga värvilist. Kuigi mulle värvid meeldivad ja eriti sooviksin rohkem värve näha just Eestis, ei peaks ühes look'is tavaliselt olema rohkem kui kolm-neli värvi."

