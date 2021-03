EOK Kelly Sildaru pidutsemisest suure seltskonnaga koroonakriisi ajal: seda saab kommenteerida vaid täisealine sportlane ise

Kroonika on proovinud saada selgitust ka Sildarult endalt, kuid ta on seni otsustanud pidu mitte kommenteerida. Vaikida on otsustanud ka lähikontaktne Andrei Zevakin, kelle stuudios üritus toimus ning kes allika sõnul tuli pärast Eesti Laulu finaali ka ise peole.