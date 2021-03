Koroonapeoskandaali sattunud Ada ja Seidi said "Duublist" kinga. TV3: selline käitumine on olnud hukkamõistu väärt!

Pärast "Duublist" kinga saamist teatas Seidi, et on otsustanud vabatahtlikult olla 10 päeva isolatsioonis. "Ma tean, et see oli vale ja vastutustundetu arvestades seda olukorda, mis praegu on. Kuna olin nende inimestega viimasel ajal nii palju kokku puutunud, siis arvasin, et see on kuidagi turvalisem. Mul ei ole enda kaitseks rohkem midagi öelda," ütles Seidi oma käitumise kohta.

Ka Ada tunnistas, et ta on pärast koroona läbipõdemist käitunud hooletult, kuid ta saab täiesti aru, et selline tegu on vale. "Ma ei osale draama pärast, mis on hetkel käima läinud täiesti arusaadavatel põhjustel. Tahaksin isiklikult siinkohal öelda, et läbi põdenuna ma seda edasi ei kanna, aga võin jätta teistele mulje, et see on okei. Ei ole."