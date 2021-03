Milline tragöödia! Lauljatar Bonnie Tyler on koroona kinnioleku tõttu pidanud loobuma teda noorendavast iluprotseduurist

The Sunile lisas Tyler veel, et ei kavatse kunagi pensionile jääda. "Vaatan Tom Jonesi ja tema šarmi. Tema hääl on sama tugev kui kunagi ja ta on minust kõigest kümme aastat vanem," tõdeb Bonnie.

Bonnie, kellel ilmus uus album "The Best Is Yet To Come", selgitas hiljuti oma lavaeelset rituaali, öeldes: "Minu rituaal enne lavale minekut on see, et me kõik kallistame üksteist, bändi ja meeskonnaga ning mul on varuks üks Jack Daniels ja Red Bull, mis annavad mulle diivad."