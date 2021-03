VÕRDLE | Nagu kaks tilka vett? Arnold Schwarzenegger poeg Joseph Baena käib isa jälgedes

Pole kahtlustki, et Joseph sarnaneb üha enam oma isale. Nimelt on ta isa jälgedes vaeva näinud oma kehaga, saavutades isaga põhimõtteliselt identse vormi. Paljud kõrvaltvaatajad tunnistavad, et poeg näeb välja sama heas vormis nagu Arnold oma kulturistikarjääri haripunktis.

Selleks, et seos oleks veelgi ilmsem, matkis noor kulturistitäht poosi, millega sai omal ajal kuulsaks ka Schwarzenegger. Sellegipoolest tundub, et Joseph ei järgi ainult sportlikke eluviise, vaid ta proovib saada ka näitlejaks. Arnoldi ja tema majahoidja Mildred Patricia Baena vahelisest suhtest sündinud poeg sai rolli ulmekomöödias "The Chariot".

Samas ei soovi ta end liigselt oma isaga samastada. "Ma käin isa jälgedes, sest mulle meeldivad need asjad. Tegelen näitlemisega, sest tahan. Nii et lõpuks otsustan ma ise." Baena soovib keskenduda ainult endale ja proovib vältida võrdlusi isaga, ehkki isa on talle suureks inspiratsiooniks.