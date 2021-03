Hüvasti suurkontserdid? Korraldaja: ühtegi välisartisti tuuri pole planeeritud 2021. aastaks

Üks SkyPlusi hommikuprogrammi saatejuhte küsib Tanel Sammult otse, kas tõesti võib juhtuda, et tänavu ühtegi kontserti välisartistidega ei toimu. "Ma saan mõõta seda, millised pakkumised meile tulevad ning millised on pakkumised agentidelt ja artistidelt. Ma ütlen tõsiselt, et ma pole päris mõnda aega näinud mitte ühtegi välisartisti tuuri, kuhu oleks kirjutatud, et ta tuuritab 2021. Ikka räägitakse aastast 2022," märgib korraldaja.

Samm tsiteerib nende sektorit kritiseerijatele Anne Veskit, kes märgib, et tsirkust ja leiba on inimestel alati olnud vaja. "Sõjakolletesse on saadetud ka artiste laulma. Sul on vaimutoitu vaja, et sellest pandeemiast väljatuleku hetkel välja saada," lausub ta.