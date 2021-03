INTERVJUU | Heinz Valk: riik võib eksida, nii nagu inimene, aga selle pärast ei pea teda mõnitama

Vähe on neid, kelle puhul arvad, et tema eredast elust on räägitud kõik, ent siis selgub, et kõige olulisemad asjad on senini ütlemata. Just selline on Heinz Valk, kes Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva peab oma 85. sünnipäevast oluliselt tähtsamaks.

Nõmme kortermaja teise korruse ukse avab sirge selja ja klaari silmavaatega kunstnik-revolutsionäär Heinz Valk (85), kelle "Ükskord me võidame niikuinii" jääb igavesti tähistama Eesti iseseisvuse taastamist. Valkude elutoa suurtest akendest paistab sisse kuumav märtsipäike, see kergitab raudse meelega rahvamehe suunurgad üles. Heinzi hääl on vali ja jutt kiire. Abikaasa Marika (66) on linnas asju ajamas ning Heinz tahab rääkida oma kordumatutest mõtetest, austusest meie riigi ja inimeste vastu.