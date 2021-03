Detsembris 41-aastaselt surnud Children of Bodomi kitarristi Alexi Laiho urn ootab matmist: lesk ja perekond on pööranud tülli!

"Me ei olnud Kimberlyga kokku puutunud juba 20 aastat. Ka siis, kui ta Alexiga käis, olid suhted vaieldavad. Pere sai kergendust, kui see lõppes," märgib Anna Laiho. Õe sõnul ei soostunud lesk matustest kõrvale jääma, nõudes esialgu kahte matust.

"Meil ​​õnnestus kõigele vaatamata ilus matus teha. Sain matusebürooga ühendust, kui järsku öeldi meile, et me ei saa urni kätte," tõdeb Laiho.

"Alexi ootab nüüd sinna matmist. Urni ei anta kellelegi üle enne, kui oleme jõudnud kokkuleppele, kes Alexi matab. Vanemate jaoks on see olnud tõeliselt raske. Nad tahaksid, et nende surnud poeg maetaks auväärselt, kuid Kimberly tegutseb teisiti. Ta soovib ise urni masse panna ja korraldada sündmuse."

"Oleme mõelnud, et siin pole kindlasti muud võimalust, kui anda asi ringkonnakohtusse. Tõenäoliselt kaebame kohtusse, isegi kui me seda ei soovi, sest see on kõigile kulukas ja vanemad ei saaks kohtuvaidlustega üldse hakkama. Me ei tahaks seda teha, kuid tundub, et muul viisil kokkulepet saavutada ei saa," ütleb Anna Laiho.