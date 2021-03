FOTOD | Eksklusiivsed fotod kaadri taga: vaata, kuidas valmisid sarja "Naiste sõda" kirglikud stseenid

Sündmused käivitab 1939.aasta kevadel Tallinna külastanud tulevane USA president John F. Kennedy, kelle ümber koondunud armukolmnurgast lendab sädemeid, millest süttivad leegid võivad nii soojendada kui ka põletada. Suured tunded, kirg, keerulised valikud ja karm reaalsus...Kes valib armastuse, kes aga vahetab selle raha vastu? Saatus paneb proovile, kes on tegelikult müüdav – kas lõbutüdruk või spioon.

Kennedy rollis on Ben Walton-Jones, kelle kohta jagub sarja loojal Mart Sanderil vaid kiidusõnu: „Tema puhul on ühes komplektis nii välimus, andekus, vaimukus kui ka töötahe!“. Vaimustust tunneb Sander ka Kennedy loo teiste peategelaste üle, kelleks on Monikat kehastav Lisette Pomerants ning Claudette´ina särav Britt Kõrsmaa.