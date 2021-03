KUULA | Uku Suviste võiduloost "The Lucky One" sündis omapärane vokaalversioon

Vokaalansambel Greip, kes tähistab see aasta oma 15. aastapäeva, üllatab oma fänne taaskord. Seekord on tegemist värske Eesti Laulu võitja Uku Suviste laulu "The Lucky One" a cappella (saateta - toim.) versiooniga, mis valmis päev pärast võitja välja selgitamist. Ühtlasi soovib Greip selle lauluga Uku Suvistele edu Eurovisioonil.