Prints Charles on pärast Meghani ja Harry avameelset intervjuud meeleheitel

Väidetavalt on prints Charles meeleheitel Meghan Markle 'i ja prints Harry avameelse intervjuu pärast.

Walesi printsi lootused saada "populaarseks kuningaks" purunesid, kui poeg paljastas, et ta tundis end alt veetuna, ütles tuttav USA väljaandele Vanity Fair.

Harry väitis, et saatis oma isale meilisõnumeid, kuna ta isa ei võtnud ta telefonikõnesid enam vastu.

Harry lisas, et kui nad praegu isegi suhtlevad, siis seal on veel palju tööd teha. "Tunnen end tõesti alt veetuna, sest mu isa on ka midagi sarnast läbi elanud," nentis Harry.