FOTO | Palju õnne! Laulja Merlyn Uusküla kihlus kallimaga Kanaari saartel: muidugi tulid kohe pisarad!

"Ma nii jahmunud praegu! Nii õige hetk ja ideaalne ajastus," ütles Merlyn Kroonikale, lisades, et kui suvel on olukord veidi laabunud, võib oodata ka pulmi. "Oli suur üllatus mulle ja olin väga rõõmus," lisab ta, et muidugi tulid talle selle ettepaneku peale ka pisarad.

Eelmise aasta aprillis tunnistas Uusküla Õhtulehele, et kuigi peres on juba laps, siis abieluplaane Uuskülal ja tema elukaaslasel praegu pole. „Sõrmuseid veel ei ole, aga küll see tuleb. Olen naine, kes on sellistes asjades vana kooli inimene – mina abieluettepanekut ise tegema ei tõtta ja ootan, et seda teeks mees.“