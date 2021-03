Heelia Sillamaa emadusest: naine, kes on just läbinud oma elu suurima muutuse, ei pea kaloreid lugedes jõusaali jooksma

Heelia sõnul on ta praeguseks teinud selle teemaga rahu, sest on rääkinud sadade Eesti naiste ja ka arstidega. Enam ta end ideaalsetel piltidel nii palju mõjutada ei lase. "Naine, kes on just läbinud füüsiliselt ja vaimselt oma elu suurima muutuse, ei pea kaloreid lugedes jõusaali jooksma," nentid Sillamaa.

"Esimest korda elus võitlen enne saadet pisaratega. Tänases "Õhtu" saates räägitakse kaalulangetusest pärast sünnitamist. Mina olen siis nii-öelda pontsikute esindaja," avas end Instagrami story's Heelia Sillamaa, jagades endast täna tehtud pilti 3,5 kuud pärast sünnitamist.

"Ma vaatan neid pilte ja tunnen end läbikukkujana, see ei ole minu keha ja mul läheb peeglisse vaadates tuju ära. Ma ei taha, et terve Eesti neid pilte vaataks ja mõtleks, et küll see Heelia on ikka laisk."