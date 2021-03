Donald ja Melania Trump

Donald kohtas oma kolmandat ja praegust abikaasat, sloveenlanna Melania Knaussi, kui too veel modellina töötas. Nad tutvusid New Yorgi moenädalal toimunud peol, kus Trump oli koos teise naisega. Nad olid paar mitu aastat, enne kui 2005. aastal abielu sõlmisid. Neil on üks laps – Donaldi noorim poeg Barron Trump, kes on nüüd 13aastane. Ühe Trumpi elulooraamatu andmeil on Donald Melaniat korduvalt petnud ja paar magavat...