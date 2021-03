SUUR ÜLEVAADE | Meghani ja Harry skandaalne intervjuu jõudis Eesti vaatajateni: kaks tundi süüdistusi kuningliku pere, meedia ja avalikkuse suunas

Meghan (39) tunnistas Oprah Winfrey'le, et suitsiidsed mõtted tekkisid tal siis, kui ootas oma esimest last Archiet. "Ma häbenesin sellest rääkida ja eriti keeruline oli seda Harryle tunnistada, sest ma tean, kui palju kaotusi on ta pidanud elu jooksul kogema," lausus Meghan, vihjates prints Harry (36) varalahkunud emale, printsess Dianale. "Aga ma teadsin ka, et kui ma sellest ei räägi, siis ma päriselt teengi selle ära."