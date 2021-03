Olav Osolin pärast vaktsineerimist: minul mingisuguseid sümptomeid ei tulnudki

"Ma räägin siis ausalt ära ka selle, kuidas ma vaktsineerimas käisin, kuna see kõik toimus nii kenasti. Inimesi on ju selliseid, kes kardavad siiamaani, et kui vaktsineerima lähed, siis juhtub miskit koledat," räägib Osolin.

"Minule pakuti vaktsiini, sest ma olen juba nii eakas inimene. Ma läksin kohale minu puhul minigusuguseid süptome ei tulnud. Ma ei teagi, kas see on hea või halb - ei olnud väikest palavikku ega midagi. Hästi palju igasuguseid selliseid kartusi," vihjates sellele, et Tammiste hooldekodu juhataja olevat jaganud kartust, et tema sai koroonaviiruse porilombist.