Tomi Rahula võtab Eesti Laulu korralduse ümber keerlevaid vastandlikke arvamusi rahuga: minu ajal seda ei juhtu!

Tänavu kerkis võistluse ümber suur arutelu, milles mõtiskleti, et ehk on Eesti Laulul liiga palju osalejaid ning see ei võimalda meeskonnal iga artistiga piisavalt individuaalset tööd teha ning selle taha jääb nii mõnegi artisti potentsiaal. Tomi arvab, et tema ülesanne oleks hoopis veelgi rohkematele artistidele Eesti Laulu ukse avamine, sest potentsiaalikaid lugusid jääb igal aastal väga palju kõrvale.