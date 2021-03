FOTOD | Meghani ja Harry intervjuus vastu päid ja jalgu saanud prints Charles ilmus avalikkuse ette

Intervjuus Oprah Winfreyga paljastas Harry, et ta pole oma isaga pea aasta aega rääkinud. Kuigi prints on proovinud talle helistada, siis tulevane kuningas ei võta telefoni lihtsalt vastu.

Briti meedias on palju spekuleeritud ka seda, kas Charles võis olla see kroonitud pea, kes tundis 2019. aastal erilist huvi selle üle, kui pruun Harry ja Meghani esimene laps tuleb. Sussexid ei avalikustanud rassistlikke teemasid lahanud pereliikme nime, kuid kinnitasid, et tegemist polnud kuninganna ega prints Philipiga.