Live Nation Eesti juht kergitas saladuseloori: ega Rammstein tulemata ei jää

"See olukord on hetkel selline, et ega me sellele küsimusele täna veel vastata ei saa..." ütleb Eensalu alustuseks, kui temalt pärida Rammsteini tuleku kohta.

"See on otsus, mis peab tulema artistiga koos. Loodetavasti see võib-olla siis kuu aja jooksul ka tuleb. Arusaadav on see, et risk selle edasi lükkamiseks on märkimisväärne. Ta kindlasti tulemata ei jää. Kas ta tuleb kuskil juulikuus või hiljem... me ei tea. Loodetavasti saame sellele kuskil kuu aja jooksul vastata," lausub Eesti suurim kontserdikorraldaja.