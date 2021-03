"Laser" küsib: miks Eestis ollakse kiirtestide vastu?

Värske „Laser” uuribki, miks Eesti ametnikud ainult õlgu kehitavad ja kriisist väljumiseks aktiivselt uusi võimalusi ei otsi. Praegu vohab kroonviirus sellise hooga, et Eesti on jõudnud Euroopa esikolmikusse. Mõistlik oleks kasutada absoluutselt kõiki võimalusi epideemia peatamiseks ning üheks selliseks võimaluseks on antigeeni kiirtestid, mis viimastel nädalatel on mitmel pool Euroopas aktiivselt kasutusele võetud.

Antigeeni kiirtesti puhul võetakse proov täpselt samamoodi kui traditsiooniline koroonatesti puhul ehk proov võetakse pulgaga ninaneelust. Ainsaks erinevuseks on, et kui tavalise testi puhul on vastus teada alles järgmisel päeval, siis kiirtesti puhul on tulemus teada kohe.